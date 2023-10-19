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Para karşılığı ilişkiye girdiği kadını, başını taşla ezerek öldürdü - Son Dakika

Para karşılığı ilişkiye girdiği kadını, başını taşla ezerek öldürdü

Son Güncelleme: 19.10.2023 13:28

Trabzon'da metruk bir binada cesedi bulunan Gürcistan uyruklu Banesha Mamisheva'nın, para karşılığı ilişkiye girmek için tartıştığı Murat Baytar tarafından başına taşla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Trabzon'da metruk binada cesedi bulunan Gürcistan uyruklu Banesha Mamisheva'nın (67), para karşılığı ilişkiye girmek için tartıştığı Murat Baytar (49) tarafından başına taşla vurularak öldürüldüğü öğrenildi. Şüphelinin cinayetin ardından olay yerine 3 kez gidip, kadının yaşayıp, yaşamadığını kontrol ettiği ortaya çıktı.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

10 Ekim'de Çömlekçi Mahallesi'nde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Gürcistan uyruklu Banesha Mamisheva'nın cesedi, metruk bir binada polis ekiplerince bulundu. Otopside, kadının başına vurulan sert bir cisimle öldürüldüğü belirlendi. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mamisheva'nın son olarak cezaevinden izinli çıkan Murat Baytar ile görüştüğünü tespit etti. Baytar, cinayet şüphesi ile yakalanarak gözaltına alındı.

Metruk binada kan donduran cinayet! İlişkiye girdiği kadını parayı beğenmeyince öldürdü

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Hakkında 12 ayrı suçtan kaydı bulunan şüphelinin sorgusunda "Banesha Mamisheva ile yaklaşık 8 yıldır tanışıyoruz. Birkaç kez para karşılığında birlikte olmuştuk. O gün parkta alkol aldıktan sonra onunla buluştum. Cinsel birliktelik yaşamak için daha önce gittiğimiz metruk eve gittik. Benden 250 TL istedi. Ben de 150 TL verdim; kabul etmedi. Tartıştık, yumruk atıp, daha sonra başına taşla vurdum. Paraları aldım, olay yerinden ayrıldım. Olayın ardından 3 kez olay mahalline giderek, ölüp ölmediğini kontrol ettim" dediği belirtildi.

İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Murat Baytar, tutuklandı.

Metruk binada kan donduran cinayet! İlişkiye girdiği kadını parayı beğenmeyince öldürdü
Kaynak: DHA

Gürcistan, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Para karşılığı ilişkiye girdiği kadını, başını taşla ezerek öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Para karşılığı ilişkiye girdiği kadını, başını taşla ezerek öldürdü - Son Dakika
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