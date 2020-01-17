Trabzon'da metruk binalar denetlendi - Son Dakika

Trabzon'da metruk binalar denetlendi
6 saat önce
Trabzon'da metruk binalarda ve çeşitli güzergahlarda denetim yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:30 Kaynak: AA
Trabzon'da metruk binalarda ve çeşitli güzergahlarda denetim yapıldı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından, il genelindeki metruk binalarda ve çeşitli güzergahlarda denetimler gerçekleştirildi.
Denetimler sırasında, 231 kişinin kimlik kontrolü yapıldı, 90 araç da sorgulandı. Uygulamada hakkında arama kararı bulunan 1 kişi yakalandı, 4 araca ise cezai işlem uygulandı.
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