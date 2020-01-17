Trabzon'da metruk binalar denetlendi - Son Dakika
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Trabzon'da metruk binalar denetlendi

6 saat önce

Trabzon'da metruk binalarda ve çeşitli güzergahlarda denetim yapıldı.

Trabzon'da metruk binalar denetlendi, System.String[]

Trabzon'da metruk binalarda ve çeşitli güzergahlarda denetim yapıldı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından, il genelindeki metruk binalarda ve çeşitli güzergahlarda denetimler gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında, 231 kişinin kimlik kontrolü yapıldı, 90 araç da sorgulandı. Uygulamada hakkında arama kararı bulunan 1 kişi yakalandı, 4 araca ise cezai işlem uygulandı.

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:30 Kaynak: AA
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