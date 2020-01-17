Trabzon'da metruk binalar denetlendi - Son Dakika

Denetimler sırasında, 231 kişinin kimlik kontrolü yapıldı, 90 araç da sorgulandı. Uygulamada hakkında arama kararı bulunan 1 kişi yakalandı, 4 araca ise cezai işlem uygulandı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından, il genelindeki metruk binalarda ve çeşitli güzergahlarda denetimler gerçekleştirildi.

Trabzon 'da metruk binalarda ve çeşitli güzergahlarda denetim yapıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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