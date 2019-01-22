Trabzon'da Metruk Evde Yangın: 1 Ölü
1 saat önce
Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki metruk evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki metruk evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Hızırbey Mahallesi'ndeki kullanılmayan bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ve yangına müdahale eden ekipler, metruk evde bulunan Erol Ertekin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Ertekin'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:29 Kaynak: AA
Sigara İçen Diyanet Personeline Kötü Haber
Çöp Atmaya Giden Yaşlı Adam, Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğradı
Koku Sızıntısını Gaz Kaçağı Sandılar
20 Kişilik Asansörde 22 Kişi, 35 Dakika Boyunca Mahsur Kaldı