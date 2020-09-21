Trabzon'da mevzuata aykırı avlananlara ceza kesildi - Son Dakika

Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü Trabzon Şubesince mevzuata aykırı davranan avcılara para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü Trabzon Şubesine bağlı av koruma ekipleri, kontrol çalışmaları kapsamında 68 avcıyı denetledi.

Denetimlerde, mevzuata aykırı avlandıkları tespit edilen 15 kişiye 38 bin 553 lira idari para cezası, 3 kişiye ise 4 bin 856 lira tazminat cezası verildi.