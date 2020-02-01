Trabzon'da Meydan-Boztepe yolu yarın ulaşıma açılacak - Son Dakika
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Trabzon'da Meydan-Boztepe yolu yarın ulaşıma açılacak

20 dakika önce

Trabzon'da Meydan-Boztepe yolunun yarın ulaşıma açılacağı bildirildi.

Trabzon'da Meydan-Boztepe yolu yarın ulaşıma açılacak, System.String[]

Trabzon'da Meydan- Boztepe yolunun yarın ulaşıma açılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yolda, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle içme suyu ve doğal gaz çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Güzergahtaki İran Caddesi'nde içme suyu ve doğal gaz çalışmalarının tamamlanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi tarafından üst yapı çalışması gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, "Eski asfaltın freze ile kazınarak asfaltlama ve gerekli düzenleme çalışmalarının modern şekilde gerçekleştirildiği yol, yarın trafiğe açılacak." ifadesini kullandı.

Boztepe, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 04:16 Kaynak: AA
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