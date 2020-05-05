Trabzon'da

Trabzon Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen "Meydan Cephe Sağlıklaştırma Projesi"nin devam ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Meydan Cephe Sağlıklaştırma Projesi"nin kısa süre içerisinde bitirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Belediyenin bir yandan Kovid-19 ile mücadele çalışmalarına ağırlık verirken, bir yandan da proje çalışmalarını aksatmadan sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, "Tamamlandığında Trabzon'un en gözde yeri olan Meydan bölgesini bambaşka bir görünüme kavuşturacak olan Meydan Cephe Sağlıklaştırma Projesi'nde çalışmalar planlandığı gibi devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı içerisinde yapılan çevre düzenlemesi çalışmalarını da bitirmek için gece gündüz çalışıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Fatih Parkı'ndaki çalışmaların tamamlandığı aktarılarak, "Büyükşehir Belediyesi ayrıca 'Aşıklar Parkı' olarak da bilinen Fatih Parkı'nda bir süredir yürüttüğü çalışmaları da tamamladı. Baştan sona yenilenen Fatih Parkı, modern bir görüntüye kavuştu." değerlendirmesine yer verildi.

Belediyenin küçük dokunuşlara önem verdiği de işaret edilen açıklamada, İsmail Hakkı Berkmen Kütüphanesi, Toklu Mahallesi Futbol Sahası, Hayvan Barınağı çitleri ve Büyükşehir Belediyesi otoparkının yenilenmesi ile Bahçecik Mahallesi'nde bisiklet yolu yapımı çalışmalarının tamamladığı ifade edildi.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da Trabzon'un en gözde yeri olan Meydan bölgesinin dört bir yanında, cephe sağlıklaştırma çalışmasını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Zorluoğlu, proje kapsamında yapılan çalışmalara dikkati çekerek, "Göreve geldiğimizde sıkıcı şehirler gelişemez demiştim. Biz şehrimizi renkleriyle geliştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha yaşanılabilir bir Trabzon için yeni projeleri hayata geçirmek adına da çalışmalarımız sürüyor." ifadesini kullandı.