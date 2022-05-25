Trabzon'da meydana gelen 100'ün üzerinde heyelanın ardından hazırlanan hasar tespit raporu tamamlandı - Son Dakika
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Trabzon'da meydana gelen 100'ün üzerinde heyelanın ardından hazırlanan hasar tespit raporu tamamlandı

25.05.2022 11:57

Trabzon'da meydana gelen 100'ün üzerinde heyelanın ardından hazırlanan hasar tespit raporu tamamlandı Hasar tespit raporları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na gönderildiTRABZON Trabzon'da geçtiğimiz Nisan ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ile...

Trabzon'da meydana gelen 100'ün üzerinde heyelanın ardından hazırlanan hasar tespit raporu tamamlandı

Hasar tespit raporları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na gönderildi

TRABZON Trabzon'da geçtiğimiz Nisan ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ile karların erimesi sonucu bir ayda 100'ün üzerinde heyelan meydana gelirken, heyelandan zarar gören 30 kadar ev için hasar tespit raporu hazırlandı. Hazırlanan hasar tespit raporları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderildi.

Trabzon'da özellikle son 2 ayda hava sıcaklığının artması yüksek kesimlerdeki karların hızla erimesi sonucu 100'ün üzerinde heyelan meydana gelirken, bu heyelanlar sonucu can kaybı yaşanmadı.

Yamaç eğiliminin ve killi kayaçların fazla olması nedeniyle Türkiye'de en çok heyelanın yaşandığı illerden biri olan Trabzon'da bir ayda 100'ün üzerinde heyelan meydana gelirken riskli görülen 30 kadar ev boşaltıldı. Heyelan sonucu zarar gören evlerin yanı sıra tarım alanları ile yollar zarar görürken konuyla ilgili hasar tespit raporları hazırlandı.

Trabzon AFAD İl Müdürlüğü heyelan etütlerini, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bina hasar tespiti, Defterdarlık da evde zarar gören eşyalarla ilgili tespit yaparak hazırlanan raporlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderildi.

Trabzon'da meydana gelen 100'ün üzerinde heyelanın ardından hazırlanan hasar tespit raporu tamamlandı
Trabzon'da meydana gelen 100'ün üzerinde heyelanın ardından hazırlanan hasar tespit raporu tamamlandı
Trabzon'da meydana gelen 100'ün üzerinde heyelanın ardından hazırlanan hasar tespit raporu tamamlandı
Trabzon'da meydana gelen 100'ün üzerinde heyelanın ardından hazırlanan hasar tespit raporu tamamlandı
Trabzon'da meydana gelen 100'ün üzerinde heyelanın ardından hazırlanan hasar tespit raporu tamamlandı
Trabzon'da meydana gelen 100'ün üzerinde heyelanın ardından hazırlanan hasar tespit raporu tamamlandı
Trabzon'da meydana gelen 100'ün üzerinde heyelanın ardından hazırlanan hasar tespit raporu tamamlandı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da meydana gelen 100'ün üzerinde heyelanın ardından hazırlanan hasar tespit raporu tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da meydana gelen 100'ün üzerinde heyelanın ardından hazırlanan hasar tespit raporu tamamlandı - Son Dakika
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