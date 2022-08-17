Trabzon'da acı kaza! 4 gün önce evlenen çift trafik kaza ile ayrı düştü - Son Dakika
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Trabzon'da acı kaza! 4 gün önce evlenen çift trafik kaza ile ayrı düştü

17.08.2022 19:04

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden ve yaralanarak tedavi altına alınan kişilerden birinin 4 gün önce evlendiği öğrenildi.

Akçaabat ilçesine bağlı Çınarlık Mahallesi'nde Mesut Kuru'nun (33) kullandığı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sürücü Mesut Kuru, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan eşi Nuray ile annesi Havva Kuru (59) ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Trabzon'da 4 gün önce evlenen çifti trafik kazası ayırdı

4 GÜN ÖNCE EVLENMİŞLER

Mesut ve Nuray Kuru çiftinin, geçen cumartesi Düzköy ilçesine bağlı Gürgendağ Mahallesi'nde düzenlenen düğünle dünya evine girdikleri öğrenildi.

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Kaynak: AA

Çınarlık, Akçaabat, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da acı kaza! 4 gün önce evlenen çift trafik kaza ile ayrı düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da acı kaza! 4 gün önce evlenen çift trafik kaza ile ayrı düştü - Son Dakika
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