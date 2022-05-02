Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, minibüsün bariyerlere çarpması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Akçakale Mahallesi'nde N.K'nin (36) kullandığı 61 HE 980 plakalı minibüs yolun sağındaki bariyerlere çarptı.
Araçta sıkışan sürücü ile F.K. (31), F.G. (63), M.A.K. (10) ve E.K. (6), Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi ile Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Trabzon'da minibüs bariyerlere çarptı, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı - Son Dakika