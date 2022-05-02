Trabzon'da minibüs bariyerlere çarptı, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Trabzon'da minibüs bariyerlere çarptı, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı

02.05.2022 12:46
Trabzon'da minibüs bariyerlere çarptı, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, minibüsün bariyerlere çarpması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, minibüsün bariyerlere çarpması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Akçakale Mahallesi'nde N.K'nin (36) kullandığı 61 HE 980 plakalı minibüs yolun sağındaki bariyerlere çarptı.

Araçta sıkışan sürücü ile F.K. (31), F.G. (63), M.A.K. (10) ve E.K. (6), Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi ile Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Trabzon'da minibüs bariyerlere çarptı, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı
Trabzon'da minibüs bariyerlere çarptı, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı
Trabzon'da minibüs bariyerlere çarptı, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı
Trabzon'da minibüs bariyerlere çarptı, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı

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Akçaabat, Minibüs, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da minibüs bariyerlere çarptı, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da minibüs bariyerlere çarptı, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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