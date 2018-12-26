Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Minibüs Dereye Uçtu: 15 Yaralı (1)

Trabzon'da Minibüs Dereye Uçtu: 15 Yaralı (1)

18 dakika önce

TRABZON'un Maçka ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü dereye uçtu.

Trabzon'da Minibüs Dereye Uçtu: 15 Yaralı (1), System.String[]
TRABZON'un Maçka ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü dereye uçtu. Kazada, 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Maçka ilçesi Hamsiköy mevkiinde meydana geldi. Trabzon'dan Gümüşhane yönüne giden yolcu minibüsü, kardan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye düştü. Kazada, 15 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

- Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:20 Kaynak: DHA

Maçka, Trabzon, Güncel
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