Trabzon'da Minibüs Dereye Uçtu: 15 Yaralı (1)
1 saat önce
TRABZON'un Maçka ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü dereye uçtu.
TRABZON'un Maçka
ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü dereye uçtu. Kazada, 15 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Maçka ilçesi Hamsiköy mevkiinde meydana geldi. Trabzon
'dan Gümüşhane
yönüne giden yolcu minibüsü, kardan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye düştü. Kazada, 15 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:57 Kaynak: DHA
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