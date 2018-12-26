Trabzon'da Minibüs Dereye Uçtu: 15 Yaralı (2)- Yeniden
1 saat önce
TRABZON'un Maçka ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü dereye uçtu.
TRABZON'un Maçka ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü dereye uçtu. Kazada, 1'i ağır, 15 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Maçka ilçesi Hamsiköy mevkiinde meydana geldi. Trabzon'dan Gümüşhane yönüne giden İbrahim Karabulut yönetimindeki 29 M 0194 plakalı yolcu minibüsü, kardan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak demir bariyeri aşarak Çatak Deresi'ne düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, minibüsteki yaralıları çıkararak ambulanslarla kentteki hastanelere ulaştırdı. Kazada, 1'i ağır, 15 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazada minibüsün çarpması sonucu hasar gören demir bariyerin yerine beton bloklar yerleştirilerek önlem alındı.
- Trabzon
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:21 Kaynak: DHA
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