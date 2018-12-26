Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Minibüs Dereye Yuvarlandı

Trabzon'da Minibüs Dereye Yuvarlandı

45 dakika önce

Trabzon'un Maçka ilçesinde yolcu minibüsünün dereye yuvarlandığı kazada çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Trabzon'da Minibüs Dereye Yuvarlandı, System.String[]
Trabzon'un Maçka ilçesinde yolcu minibüsünün dereye yuvarlandığı kazada çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çatak Mahallesi'nde, kar yağışının etkili olduğu yolda seyir halindeki yolcu minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu korkulukları yıkarak yolun alt kesimindeki dereye yuvarlandı.

Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:59 Kaynak: AA

Maçka, Trabzon, Güncel
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