Trabzon'da Minibüs Dereye Yuvarlandı
45 dakika önce
Trabzon'un Maçka ilçesinde yolcu minibüsünün dereye yuvarlandığı kazada çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Trabzon
'un Maçka
ilçesinde yolcu minibüsünün dereye yuvarlandığı kazada çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çatak
Mahallesi'nde, kar yağışının etkili olduğu yolda seyir halindeki yolcu minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu korkulukları yıkarak yolun alt kesimindeki dereye yuvarlandı.
Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
Olay yerine 112 Acil Servis
ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:59 Kaynak: AA
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