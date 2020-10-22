Trabzon'da mobilyacılar ve sektör temsilcileri Bakan Albayrak'a seslendi - Son Dakika

Trabzon'da mobilyacılar ve sektör temsilcileri Bakan Albayrak'a seslendi

22.10.2020 13:08
Trabzon'da mobilyacılar ve sektör temsilcileri Bakan Albayrak'a seslendi, System.String[]

Trabzon'da hizmet veren küçük ve orta büyüklükteki mobilya imalatı ve sektör bileşenleri adına açıklama yapan Trabzon Marangozcular ve Mobilyacılar Odası Başkanı ve MOBİAD üyesi Ali Sadık, hammadde temininde yaşanan zamlar karşısında çaresiz kaldıklarını, buna bir önlem alınmaması...

Trabzon'da hizmet veren küçük ve orta büyüklükteki mobilya imalatı ve sektör bileşenleri adına açıklama yapan Trabzon Marangozcular ve Mobilyacılar Odası Başkanı ve MOBİAD üyesi Ali Sadık, hammadde temininde yaşanan zamlar karşısında çaresiz kaldıklarını, buna bir önlem alınmaması halinde KOBİ'lerin bu sektörde devre dışı kalacağını ifade söyledi.

Beraberindeki MOBİAD yöneticisi Vedat Muhcu ile birlikte açıklamalarda bulunan Ali Sadık, "Sadece Trabzon değil Türkiye'deki sektörümüzle ilgili herkesi ilgilendiren bu zamlara yetkililerin dikkatini çekmek istiyoruz. Mobilya sektörü her evin her işletmenin ihtiyacı olan ürünleri üretip, son kullanıcının yıllarca kullanması için hizmetine sunmayı hedefleyen önemli bir sektördür. Son bir kaç yıla kadar orta ölçekli işletmelerde işler yolunda idi. Fakat özellikle son bir yıldır hammadde temininde büyük sıkıntılar yaşamaktayız. Hammadde üreticilerinin kafalarına göre uyguladıkları zam politikaları bizleri çok mağdur etmekte, sektörü içinden çıkılamaz bir hale getirmektedir. Yabancı menşeli ürünlerin ithalatı sonucu ülkemize giren bu hammadde ürünlerine yapılan orantısız zamlar maalesef yerli üretim yapan hammadde sağlayıcılarını da tahrik etmekte, yerli üreticilerde bu tahrike kapılıp aynı oranda zamlarla karşımıza çıkmaktadırlar. 6 ay önce 150 TL'ye aldığımız ithal ürün hammaddeyi bugün 300 TL'ye alamaz olduk. Bu sadece bir üründe değil, ithal gelen her üründe böyle. İki kat fiyat üzerine konuldu tüm ürünlerde. Yurt dışından gelen ürünler olduğu için dövize endeksli diyorlar ama dövize bakıyorsunuz yüzde 34 yükselirken bu ürün sağlayıcılar yüzde 100, yüzde 150 zamlarla bizi çıkmaza sokuyorlar" dedi.

"Süngerde, yapıştırıcıda MDF'de yurt dışına bağlıyız, yüzde 80'i Türkiye'deki ormanlardan elde edilen ağaç ürünlerinde de aynı şey oluyor" diyen Sadık "Yurt dışı ürünlere ne kadar zam geliyorsa Türkiye'deki ürünlerde aynı zammı yapıyorlar. Nedenini sorduğumuz da ise bize 'Geçen sene süngeri kaça alıyordun, şimdi kaça alıyorsun' deyip ithal ürünlerle yerli ürünleri kıyaslıyorlar. Ama sünger hammaddesi yurt dışından geliyor, ağaç Türkiye'de yetişiyor. Buna bir anlam veremiyoruz. Türkiye'de mobilya sektörününün hammaddesini temin edip üretip satan fabrika sayısı firma sayısı çok değil. Şehrimizin evladı ülkemizin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a sesimizin ulaştırılmasını istiyoruz. Bizi bu zamlardan kurtaracak tek sistem, yapılacak denetimlerdir. Mobilya ve bu sektör ile bileşen diğer sektörlere hammadde sağlayan fabrikaların, atölyelerin, depoların denetlenmesini istiyoruz. Döviz kuru yüzde 34 artarken bunlar nasıl yüzde 100 ürünlere zam vurabiliyorlar. Bunun araştırılmasını istiyoruz. Aksi halde işin içinden çıkamıyoruz, müşterilerimize bir ürünün üretim fiyatını veriyoruz, imalata geçtiğimizde öyle bir zam geliyor ki, üründen kar etmeyi bırakın zarar ettiğimiz zamanlar oluyor. Ekonomik tedbirlerle en zor dönemlerde esnafını unutmayan Sayın Albayrak'tan ricamızdır, KOBİ'lerin sesine kulak verin" şeklinde konuştu. - TRABZON

Trabzon'da mobilyacılar ve sektör temsilcileri Bakan Albayrak'a seslendi

Murat Erat, Ali Sadık, Türkiye, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Trabzon'da mobilyacılar ve sektör temsilcileri Bakan Albayrak'a seslendi - Son Dakika Ekonomi

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