Son Dakika Haberleri: Trabzon'da motosikletle kapkaç
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Trabzon'da motosikletle kapkaç

3 saat önce

Trabzon'da bir kadının çantasını motosikletle çalarak kaçan 2 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da motosikletle kapkaç, System.String[]
Trabzon'da bir kadının çantasını motosikletle çalarak kaçan 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çömlekçi Mahallesi'nde motosiklet ile seyir halinde olan İ.E. ile M.Ö, yabancı uyruklu bir kadının çantasını çalarak olay yerinden uzaklaştı.
Çevredeki vatandaşların durumu polise bildirmesi üzerine 2 kişi bir süre sonra yakalandı.
Şüphelilerin üzerinde, çantadan aldıkları tespit edilen bin 200 lira, cep telefonu ve kimlik kartı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Çömlekçi, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:03 Kaynak: AA
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