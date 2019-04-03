Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Muay Thai Sporuna İlgi

Trabzon'da Muay Thai Sporuna İlgi

1 saat önce

Trabzon'da muay thai sporuna ilginin arttığı bildirildi.

Trabzon'da Muay Thai Sporuna İlgi, System.String[]
Trabzon'da muay thai sporuna ilginin arttığı bildirildi.

İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Birdal Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'da son dönemlerde yumruk, diz, dirsek ve tekme kullanılan muay thai sporuna ilginin sürekli arttığını belirtti.

Trabzon'un spor kenti olduğunu vurgulayan Öztürk, 50'nin üzerinde branşta çocukların ve gençlerin spor yaptığına dikkati çekti.

Öztürk, artık ailelerin çocuklarını sadece futbol, basketbol, atletizm, karateye değil, hokey, bocce, trampolin ve kano gibi onlarca branşa da yönlendirdiğinin altını çizerek, "Muay thai de katılımın sürekli arttığı branşlardan biri. Çocuklarımız hem bedensel gelişimini sağlıyor, özgüven kazanıyor hem de yarışma heyecanı yaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:24 Kaynak: AA

Trabzon, Spor
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