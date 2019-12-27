Trabzon'da muhtarı vuran şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da muhtarı vuran şahıs yakalandı - Son Dakika

Trabzon'da muhtarı vuran şahıs yakalandı

6 saat önce

Trabzon'un Araklı ilçesinde 22 Aralık akşamı Gümüşhane merkeze bağlı Alçakdere Köyü Muhtarı Beyler Bal'ı silahla vurarak öldürdükten sonra kaçan katil zanlısı O.B. ilçenin Halilli köyünde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Trabzon'da muhtarı vuran şahıs yakalandı, System.String[]

Trabzon'un Araklı ilçesinde 22 Aralık akşamı Gümüşhane merkeze bağlı Alçakdere Köyü Muhtarı Beyler Bal'ı silahla vurarak öldürdükten sonra kaçan katil zanlısı O.B. ilçenin Halilli köyünde düzenlenen operasyonla yakalandı.


Araklı Merkez Mahallesi Zeki Çebi Bulvarı'nda 22 Aralık saat 19.43'te meydana gelen olayda, 5 kurşunun hedefi olan Beyler Bal öldürüldü. Gümüşhane merkeze bağlı Alçakdere Köyü Muhtarı olan ve Araklı'da ikamet ettiği öğrenilen Beyler Bal, yediği kurşunların ardından olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın zanlısı olarak muhtar Bal'ın O.B. tarafından öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, şüphelinin yakalanması adına geniş çaplı çalışma başlattı. Çevre illere şüphelinin eşkalini ve kimlik bilgilerini bildiren polis ekipleri, şahsın Gürcistan'a kaçma ihtimalini göz önünde bulundurarak Sarp Sınır Kapısı'na da haber verdi. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin yapmış olduğu çalışmada, O.B.'nin üzerine kayıtlı 47 cep telefonu hattı tespit etti. O.B.'yi yakalamak için MOBESE güzergahlarını ve PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtlarını taramaya alan polis ekipleri, şahsın o gece olay yerine yakın bir yerde keşif yaparken güvenlik kamerası kayıtlarına ulaştı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bugün sabaha karşı Araklı ilçesi Halilli köyünde düzenledikleri operasyonla şahsı kullanılmayan boş bir evde cinayet silahı ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şahsın sorgusunun sürdüğü bildirildi. - TRABZON

Trabzon, Aralık, Araklı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:05 Kaynak: İHA
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