Trabzon'da Muhtarlar Uyuşturucu Konusunda Bilgilendirildi

Trabzon'da "İl Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Grupları Toplantısı" düzenlendi.

Trabzon'da "İl Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Grupları Toplantısı" düzenlendi.



Vali İsmail Ustaoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, bir milletin geleceği olan genç beyinlerin, uyuşturucu batağına saplanması kadar tehlikeli bir durum olmadığını söyledi.



Uyuşturucuya başlamada en büyük nedenin arkadaş etkisi olduğuna dikkati çeken Ustaoğlu, bu konuda hem ailelerin hem de kurumların üzerine düşen görevler olduğunu dile getirdi.



Ustaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara özel önem verdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Sizler bizim devletimizin en ücra köşedeki vatandaşımıza ulaşan en önemli enstrümanlarımızsınız. Devletimizin şefkatini, merhametinin en ücra köşedeki vatandaşımıza ulaşımındaki en önemli makam sizlersiniz. Cumhurbaşkanımızın sizlere verdiği bu kıymetin farkında olarak sizler de almış olduğunuz bu sorumluluğun gereği olarak sadece bugünkü gündemimizi oluşturan uyuşturucuyla mücadelede değil, onun yanında kimsesiz, biçare ve zavallı diye tabir ettiğimiz toplumun tüm kesimleriyle alakalı sizlerin de üzerine düşen görevler var."



Vali Ustaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Trabzon'a geleceğini ifade ederek, "İlimize teşrifleri bizler için önemlidir. Devletimizin ve milletimizin başı, bizim bacımızın tacı olan Cumhurbaşkanımızı yarın en iyi şekilde ağırlamaya çalışacağız." diye konuştu.



Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Halil Hamza Hacıoğlu, uyuşturucu ile mücadele konusunda muhtarlara sunum yaptı.



Yeşilay Başkanı Köksal Boz da derneklerinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Programın son bölümünde Yeşilay Trabzon Şubesi Genel Sekreteri Aydın Gelleci de derneğin Trabzon'daki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.



Ustaoğlu, program sonunda İl Sağlık Müdürlüğünce "Verem Haftası" dolayısıyla açılan organ bağışı ve veremle mücadele standını ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.



Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Sağlık İl Müdürü Hakan Usta, kaymakamlar, kamu kurum müdürleri, muhtarlar, emniyet mensupları ve yetkililer katıldı.

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