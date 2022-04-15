Trabzon'da "mutluluğa kurşun sıkma" çağrısı - Son Dakika
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Trabzon'da "mutluluğa kurşun sıkma" çağrısı

15.04.2022 10:42
Trabzon'da "mutluluğa kurşun sıkma" çağrısı

Trabzon'da yayımlanan yerel gazeteler, kutlamalarda ateş açılmaması için yürütülen, "Mutluluğa Kurşun Sıkma" kampanyasına dikkati çekti.

Trabzon'da yayımlanan yerel gazeteler, kutlamalarda ateş açılmaması için yürütülen, "Mutluluğa Kurşun Sıkma" kampanyasına dikkati çekti.

Trabzon'da yayımlanan Taka, Karadeniz'den Günebakış, Karadeniz'de Sonnokta ve Kuzey Ekspres gazeteleri ilk sayfalarında "Mutluluğa Kurşun Sıkma" kampanyasına yer verdi.

Gazetelerin "Mutluluğa kurşun sıkma" başlığıyla yer verdiği sürmanşetlerinde, "Düğünlerde, bayramlarda, maçlarda, asker uğurlamalarında silahla kutlamalara son. Mutluluğa kurşun sıkma." ifadeleri yer aldı.

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Karadeniz, Gazeteler, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trabzon'da "mutluluğa kurşun sıkma" çağrısı - Son Dakika
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