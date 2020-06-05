Trabzon'da Nefes Kredisi miktarı 19,5 milyon liraya ulaştı - Son Dakika

Trabzon'da Nefes Kredisi miktarı 19,5 milyon liraya ulaştı

DenizBank Karadeniz Bölge Müdürü Seyfi Doğan Atakent, Trabzon'da 300 firmaya 19,5 milyon liralık Nefes Kredisi kullandırdıklarını bildirdi.

Trabzon'da Nefes Kredisi miktarı 19,5 milyon liraya ulaştı, System.String[]

DenizBank Karadeniz Bölge Müdürü Seyfi Doğan Atakent, Trabzon'da 300 firmaya 19,5 milyon liralık Nefes Kredisi kullandırdıklarını bildirdi.

Atakent, beraberindeki Trabzon Şube Müdürü Fatma Gülen Yamak ve KOBİ Bankacılığı Bölge Satış Müdürü Serkan Arslan ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile bir araya geldi.

Hacısalihoğlu ile bir süre görüşen Atakent, Trabzon'un Nefes Kredisi sürecinde başından sonuna kadar koordineli çalışan kentlerden birisi olduğunu söyledi.

Bu koordinasyonun sağlanmasında büyük rolü bulunan TTSO'ya teşekkür eden Atakent, "Trabzon'da 300 firmamıza 19,5 milyon liralık Nefes Kredisi kullandırdık. Türkiye genelinde ise bankamızdan 39 bin firma 2,3 milyar lira Nefes Kredisi kullandı." dedi.

Atakent, TOBB desteği ile başlatılan Nefes Kredisi projesinin devam ettiğine de dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ayrıca TTSO üyelerine yüzde 0.79 faiz oranı ile KGF Çek Destek Kredisi, yine faturalı mal alımı finansmanı, maaş ödemesi ve kira ödemesinde kullanılabilecek yüzde 0.79 faiz oranı ile KGF OPEX Kredisi ve Denizbank'ın TTSO üyelerine özel yüzde 0.88'den başlayan oranlarla finansal destek araçları uygulanmaktadır. Detaylı bilgi için TTSO üyeleri Denizbank şubeleriyle irtibata geçebilirler."

Hacısalihoğlu da Nefes Kredisini uygulamaya koyan Denizbank'a teşekkür ederek, "Umuyoruz ki nefes kredisi üyelerimize bir nebze olsun takviye yapmıştır." dedi.

Kredi miktarları ile ilgili de bilgilendirmede bulunan Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"3 milyona kadar cirosu olan firmalarımız 50 bin lira, 3 milyon - 25 milyon arasında olanlar da 100 bin lira kredi kullanabilecek. Faiz oranları yüzde 7,5 olarak belirlendi. İlave olarak KGF'nin binde 7,5 komisyonu var. Bankamızın alacak olduğu para ise 50 bin lira kullananlardan 150, 100 bin lira kullananlardan 300 lira dosya masrafı. Odalarımızın birikimlerinin üyelerimize sunulması çok önemlidir."

Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası, Denizbank, Atakent, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 12:51 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Trabzon'da Nefes Kredisi miktarı 19,5 milyon liraya ulaştı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı Kadın iç giyim markası Victoria's Secret'ın İngiltere operasyonlarına kayyum atandı Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu 18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu Yükselişe geçen dolar 6,78'den işlem görüyor Güne düşüşle başlayan gram altın 365 liradan işlem görüyor Altının kilogramı 368 bin liraya geriledi
TFF Başkanı Özdemir'den Fenerbahçe'ye cevap gecikmedi: Yaptığınız rezalettir TFF Başkanı Özdemir'den Fenerbahçe'ye cevap gecikmedi: Yaptığınız rezalettir         
19:12
Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek         
18:56
Dinamo Bükreş'li futbolcu Patrick Ekeng'nin ölümü ile ilgili ihmal kararı çıktı Dinamo Bükreş'li futbolcu Patrick Ekeng'nin ölümü ile ilgili ihmal kararı çıktı         
18:41
Sokağa çıkma yasağı olmayınca vatandaşlar yollara düştü! Trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı Sokağa çıkma yasağı olmayınca vatandaşlar yollara düştü! Trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı         
18:25
Son dakika: Kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye'ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası hasta geldi Son dakika: Kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye'ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası hasta geldi         
18:24
Kendisini Kendisini "Vali özel kalem müdürüyüm" olarak tanıtan kadın sürücü trafiği birbirine kattı         
18:15
Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi         
18:05
Fenerbahçe Başkanvekili Özsoy: Nihat Özdemir FETÖ illetinin neresinde olduğunu açıklamalı Fenerbahçe Başkanvekili Özsoy: Nihat Özdemir FETÖ illetinin neresinde olduğunu açıklamalı         
17:57
Diyarbakır'da bir kişi 15 kişiye koronavirüs bulaştırdı, mahalle karantinaya alındı Diyarbakır'da bir kişi 15 kişiye koronavirüs bulaştırdı, mahalle karantinaya alındı         
17:48
Son Dakika: Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan hastanede 106 ceset bulundu Son Dakika: Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan hastanede 106 ceset bulundu         
17:45
Takım otobüsüne saldıran Benfica taraftarlarından teknik direktör ve futbolculara tehdit Takım otobüsüne saldıran Benfica taraftarlarından teknik direktör ve futbolculara tehdit         
17:27
Kel erkeklerde koronavirüsten hayatını kaybetme oranı daha yüksek Kel erkeklerde koronavirüsten hayatını kaybetme oranı daha yüksek         
17:25
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı         
17:19
Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü         
17:16
Fenerbahçe'den çok sert açıklama: Yazıklar olsun Nihat Özdemir Fenerbahçe'den çok sert açıklama: Yazıklar olsun Nihat Özdemir         
17:08
Zabıtaya kızıp aracını yakan esnaf az daha kızını öldürüyordu Zabıtaya kızıp aracını yakan esnaf az daha kızını öldürüyordu         
17:07
Altının kilogramı 368 bin liraya geriledi Altının kilogramı 368 bin liraya geriledi         
17:03
Sarıyer Tüneli'nde lüks bir cip alevler içinde kaldı Sarıyer Tüneli'nde lüks bir cip alevler içinde kaldı         
17:01
Atletico Mineiro, Talisca'yı 6 aylığına kiralamak için teklifte bulundu Atletico Mineiro, Talisca'yı 6 aylığına kiralamak için teklifte bulundu         
16:35
Ankara'nın göbeğinde silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın yaşamını yitirdi Ankara'nın göbeğinde silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın yaşamını yitirdi         
16:34
Kadın iç giyim markası Victoria's Secret'ın İngiltere operasyonlarına kayyum atandı Kadın iç giyim markası Victoria's Secret'ın İngiltere operasyonlarına kayyum atandı         
16:32
ABD'de bir evde silahla vurulmuş 7 kişinin cesedi bulundu ABD'de bir evde silahla vurulmuş 7 kişinin cesedi bulundu         
16:29
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi         
16:24
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü         
16:11
ABD polisinin şiddeti bitmiyor! Yere ittikleri yaşlı adam, yerden kalkamadı ABD polisinin şiddeti bitmiyor! Yere ittikleri yaşlı adam, yerden kalkamadı         
16:07
22 yaşındaki Kylie Jenner, en çok para ödenen ünlü listesinde ilk sıraya yerleşti 22 yaşındaki Kylie Jenner, en çok para ödenen ünlü listesinde ilk sıraya yerleşti         
16:04
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum         
16:04
Beşiktaş'ın George Floyd için yaptığı koreografi, dünyada büyük ilgi gördü Beşiktaş'ın George Floyd için yaptığı koreografi, dünyada büyük ilgi gördü         
15:54
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı         
15:53
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir         
15:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2020 19:19:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon'da Nefes Kredisi miktarı 19,5 milyon liraya ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]