Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Nüfus Müdürlükleri YKS mesaisi yaptı
Son Dakika Güncel Haber

Trabzon'da Nüfus Müdürlükleri YKS mesaisi yaptı

22 dakika önce

15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (2019-YKS) katılan adayların nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylara sınavda mağduriyet yaşamamaları için Nüfus Müdürlükleri YKS mesaisi yaptı.

Trabzon'da Nüfus Müdürlükleri YKS mesaisi yaptı, System.String[]
15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (2019-YKS) katılan adayların nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylara sınavda mağduriyet yaşamamaları için Nüfus Müdürlükleri YKS mesaisi yaptı.

Mağduriyet yaşayan öğrencilere 'Geçici Kimlik Belgesi' verilmesi amacıyla Trabzon İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile bağlı 18 ilçe nüfus müdürlüğü olarak 15 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 07: 00 ile 17: 00 saatleri arasında ve 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 07: 00 ile 15: 30 arasında mesai yaparken, il genelinde 100'e yakın öğrenciye Geçici Kimlik Belgesi düzenlenerek adayların kimlik sebebiyle mağduriyet yaşamalarının önüne geçildi. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:01 Kaynak: İHA
Trabzon, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sınav giriş belgesini unutan öğrencinin yardımına polis yetişti YKS'ye geç kalan adaylar cezaevi nakil aracı ve polis otosuyla sınava yetiştirildi YKS'ye giren öğrencilere "Binali Yıldırım seti" dağıtıldı Kimliğini unutan ve kaybeden öğrencilerin imdadına polis yetişti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 12:23:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Nüfus Müdürlükleri YKS mesaisi yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]