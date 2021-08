Trabzon'da Nwakaeme'nin heykeli dikildi

Trabzonspor'da sergilediği başarılı performans ile taraftarların sevgisini kazanan Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme'nin kentte heykeli dikildi.

Trabzonspor formasıyla 2018-19 sezonundan bu yana çıktığı 114 maçta; 36 gol, 24 asistlik performans sergileyen Nijeryalı futbolcu Anhony Nwakaeme, kentte taraftarların sevgisini kazanmaya devam ediyor. Trabzonlu iş insanı Mustafa Bulut, Ortahisar ilçesindeki Deliklitaş mevkiinde yer alan akaryakıt istasyonunun girişine yaklaşık 40 bin TL maliyetle Trabzonspor'un başarılı hücum oyuncusunun heykelini diktirdi. Akaryakıt istasyonuna gelen müşteriler heykeli incelerken, fotoğraf çektiriyor.

ÇELİK: NWAKAME ÇOK İYİ OYNUYOR, DİĞER YABANCILARA DA ÖRNEK OLSUN DİYE HEYKELİ DİKİLDİAkaryakıt istasyonunun Müdürü Hüseyin Çelik , patronları Mustafa Bulut ile arkadaşının yolculuk yaptığı sırada yabancı futbolcularla ilgili konuşurken akıllarına böyle bir şey geldiğini belirterek, "Nwakaeme çok iyi oynuyor. Son zamanlarda gelen en iyi yabancı futbolculardan birisi. Patronumuz ve arkadaşı da 'Bunun bir heykelini dikelim ve diğer yabancı oyunculara da örnek olsun' dediler. Son zamanlarda oynadığı futbol ve performansı ile gönüllerde taht kurmuş bir isim. 6 aylık bir süre içerisinde 30-40 bin TL civarında maliyetle heykel tamamlandı. Bizim için önemli olan Trabzonspor sevdasıdır. İnşallah bu Nwakaeme'ye bir doping olur, inşallah bu sene şampiyon olacağız. Nwakaeme şu an yoğunluğundan dolayı gelemiyor ama en kısa sürede kendisini davet edeceğiz. Şu an haberi yok, ona sürpriz yapmayı planlıyoruz. Gelenler, görenler de çok iyi karşılıyor. Bu heykel için çok olumlu geri dönüşümler aldık" dedi."HEYKELİ GÖRÜNCE GURURLANIYORUZ " Fatih Bozkurt isimli vatandaş, "Nwakaeme'nin gönlümüzdeki yeri bambaşka. Burada onun heykelini görmek hepimizi gururlandırıyor. Fenerbahçe 'nin eski futbolcusu Alex'in heykelini diktiler. Biz de Nwakaeme'nin heykelini burada görünce heyecanlanıyoruz, çok da mutlu oluyoruz. Golleri atmaya devam ettiğinde, gönlümüzdeki yerini de yüceltiyor. Her sezon takıma katkısı vardı ama bu sezon etrafındaki futbolcularla birlikte daha fazla katkı vermesini bekliyoruz, vereceğini de düşünüyoruz. Son maçta attığı golle de zaten bizi oldukça mutlu etti. Başarılarının devamını diliyorum. Onun başarısı, Trabzonspor'un başarısı" diye konuştu.

Kamil Kasap ise, "Buraya sıkça yakıt almaya geliyorum. Trabzonspor hastasıyım. Nwakaeme'yi de seviyoruz ve zevkle izliyorum. Buranın sahibi Nwaakeme'nin heykelini buraya koyacağım' dedi. Söz verdi ve sözünü tuttu" ifadelerini kullandı.