Trabzon'da öfkeli sürücü rastgele ateş etti, polisi kolundan yaraladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'da öfkeli sürücü rastgele ateş etti, polisi kolundan yaraladı - Son Dakika

Trabzon'da öfkeli sürücü rastgele ateş etti, polisi kolundan yaraladı

7 saat önce

Trabzon'da öfkeli sürücü rastgele ateş etti, polisi kolundan yaraladıTRABZON'un Ortahisar ilçesinde otomobilinin arızalanmasına öfkelendiği iddia edilen M.Ç., tabancayla rastgele ateş açtı.

Trabzon'da öfkeli sürücü rastgele ateş etti, polisi kolundan yaraladı

TRABZON'un Ortahisar ilçesinde otomobilinin arızalanmasına öfkelendiği iddia edilen M.Ç., tabancayla rastgele ateş açtı. Olayda kolundan vurulan polis memuru H.Ö. yaralanırken, şüpheli gözaltına alındı. Olay, gece saatlerinde Ortahisar ilçesi Değirmendere Mahallesi otogar mevkiinde meydana geldi. Otomobilinin arızalanmasına öfkelenen M.Ç. iddiaya göre tabancayla rastgele ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin uyarılarına rağmen ateş eden M.Ç.'nin tabancasından çıkan kurşun polis memuru H.Ö.'nün koluna isabet etti. M.Ç. polisin müdahalesi ile yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı polis memuru ise çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

M.Ç.'nin sokakta havaya rastgele ateş ettiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Trabzon'da öfkeli sürücü rastgele ateş etti, polisi kolundan yaraladı

Ortahisar, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

17 yaşındaki genç, amcasını böyle öldürdü! Kan donduran olay kamerada
Aracının arızalanmasına sinirlendi, rastgele ateş açıp polisi yaraladı Mısır'da ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi Bahçelievler'deki bina böyle çöktü! Saniye saniye panik anları

Son Dakika Haberleri
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı
21:42 Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler
20:54 Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 23:33:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon'da öfkeli sürücü rastgele ateş etti, polisi kolundan yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]