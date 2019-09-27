Son Dakika Haberleri: Trabzon'da öğrenci servisi kaza yaptı: 24 yaralı
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Trabzon'da öğrenci servisi kaza yaptı: 24 yaralı

1 saat önce

Trabzon'un Araklı ilçesinde öğrenci servisi ile iş makinesinin çarpışması sonucu aralarında öğrencilerin de bulunduğu 24 kişi yaralandı.

Trabzon'da öğrenci servisi kaza yaptı: 24 yaralı, System.String[]

Trabzon'un Araklı ilçesinde öğrenci servisi ile iş makinesinin çarpışması sonucu aralarında öğrencilerin de bulunduğu 24 kişi yaralandı.

Hüseyin Aslantürk idaresindeki 61 S 5662 plakalı öğrenci servisi, Araklı- Bayburt kara yolu Dulköy Köprüsü mevkisinde, Ömer Lütfü Bayram yönetimindeki Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesi ile çarpıştı.

Yaralanan 24 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İş makinesi operatörü gözaltına alındı.

Trabzon, Bayburt, Araklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:44 Kaynak: AA
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