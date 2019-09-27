Son Dakika Haberleri: Trabzon'da öğrenci servisi pikap ile çarpıştı: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Trabzon'da öğrenci servisi pikap ile çarpıştı: 2 yaralı

1 saat önce

Trabzon'un Of ilçesinde bu sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

Trabzon'da öğrenci servisi pikap ile çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Trabzon'un Of ilçesinde bu sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Of- Çaykara karayolu Taşhan mahallesi kavşağında Bölümlü mahallesinden Of Anadolu Lisesi'ne öğrenci taşıyan Ahmet Çelik Sümer yönetimindeki öğrenci servisi ile Ahmet Yıldırım yönetimindeki pikap kafa kafaya çarpıştı. Kazada pikap sürücüsü Ahmet Yıldırım ağır şekilde yaralanırken, ambulansla KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Servis sürücüsü Ahmet Çelik Sümer ise ayakta tedavi edildi. Öğrenci servisinde bulunan 2 öğrenci ise kaza sonrası büyük şok yaşarken, kazayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Trabzon, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Azerbaycan ekibi Sabah FK, Ümit Özat'ın peşine düştü!
TSK'nın yeni mayın köpeği: Zerdava Sosyal medyada paylaşılan köprü görüntüsünün bayrak asmak için yerleştirilen platform olduğu ortaya çıktı Fatih Portakal'dan depremle ilgili tartışma yaratacak iddia: Uzmanlara izin verilmiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 09:58:24. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'da öğrenci servisi pikap ile çarpıştı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]