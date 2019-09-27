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Trabzon'da öğrenci servisi pikap ile çarpıştı: 2 yaralı

47 dakika önce

Trabzon'da öğrenci servisi pikap ile çarpıştı: 2 yaralıTRABZON - Trabzon'un Of ilçesinde bu sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

Trabzon'da öğrenci servisi pikap ile çarpıştı: 2 yaralı

TRABZON - Trabzon'un Of ilçesinde bu sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Of- Çaykara karayolu Taşhan mahallesi kavşağında Bölümü mahallesinden Of Anadolu Lisesi'ne öğrenci taşıyan Ahmet Çelik Sümer yönetimindeki öğrenci servisi ile Ahmet Yıldırım yönetimindeki pikap kafa kafaya çarpıştı. Kazada pikap sürücüsü Ahmet Yıldırım ağır şekilde yaralanırken, servis sürücüsü Ahmet Çelik Sümer ayakta tedavi edildi. Öğrenci servisinde bulunan 2 öğrenci ise kaza sonrası büyük şok yaşarken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Trabzon'da öğrenci servisi pikap ile çarpıştı: 2 yaralı

Trabzon, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:21 Kaynak: İHA
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