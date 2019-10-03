Son Dakika Haberleri: Trabzon'da öğrenciler deprem ve afetlere karşı bilinçlendirilecek
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Trabzon'da öğrenciler deprem ve afetlere karşı bilinçlendirilecek

1 saat önce

Trabzon'un Ortahisar ilçe Belediyesi ve AKUT işbirliğinde yapılacak olan proje ile birlikte 16 bin 500 öğrenci deprem ve afetlere karşı bilinçlendirilecek.

Trabzon'da öğrenciler deprem ve afetlere karşı bilinçlendirilecek, System.String[]

Trabzon'un Ortahisar ilçe Belediyesi ve AKUT işbirliğinde yapılacak olan proje ile birlikte 16 bin 500 öğrenci deprem ve afetlere karşı bilinçlendirilecek.


Ortahisar Belediye Meclisi'nin Ekim ayının üçüncü meclis oturumunu Meclis başkanvekili Hüseyin Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan gelen Ortahisar Belediyesi ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) arasında yapılması planlanan "Afet Bilinçlendirme ve Deprem Bilinçlendirme Ortak Hizmet Projesi" gündem maddesi görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Hasan Yılmaz'ın komisyonun oybirliğiyle kabul ettiği gündem maddesini okumasından sonra meclis üyelerinin konuyla ilgili görüşleri alınarak ilgili madde oybirliğiyle kabul edildi.


Yapılacak proje kapsamında Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda öğrencilere ve öğretmenlere yönelik olarak afet ve deprem bilinçlendirme seminerleri düzenlenecek. Proje kapsamında ihtiyaç duyulan iki adet dizüstü bilgisayar, iki adet projeksiyon cihazı, iki adet yazacı, seminerler esnasında dağıtılacak olan kitaplar ve acil durum telefonlarının yazılı olduğu buzdolabı yapışkanı için gerekli giderler belediye envanterine kayıt edilmesi şartıyla Ortahisar Belediye bütçesinden karşılanacak. Milli eğitime bağlı okullarda 16 bin 500 öğrenci düzenlenecek seminerler ve etkinliklerle depremlere ve afetlere karşı bilinçlendirilecek. - TRABZON

Ortahisar, Trabzon, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:52 Kaynak: İHA
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