Trabzon'da öğrenciler karne aldı - Son Dakika

Trabzon'da 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle 140 bin 300 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Yeşilova Kemal Bülbül Ortaokulu'nda düzenlenen törene katılan Vali İsmail Ustaoğlu, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Bizim için önemli olan ülkemizin milletimizin geleceğidir. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak olan her açıdan yetişmiş gençlerimizdir. Bu yüzden geleceğimizin teminatı çocuklarımızın en güzel şekilde yetişmeleri bizlerin en temel görevidir." dedi.

Öğrencilere kendilerine güvenmeleri ve hayal kurmaları tavsiyesinde bulunan Ustaoğlu, "Tatil sürecinizde bol bol dinlenin, tatilinizi verimli geçirin. İkinci döneme iyi bir şekilde hazırlanarak yolunuza devam edin. Sizleri tebrik ediyorum, ailelerinizle birlikte güzel bir tatil geçirmenizi temenni ediyorum." diye konuştu.

Törene İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

İl Emniyet Müdürü Metin Alper de eşi Keziban Alper ile birlikte İhsan Koz İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Alper, toplum destekli polislerle öğrencilere karnelerini dağıttı.