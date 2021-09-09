Trabzon'da öğrencilere Trabzonspor forması

Akçaabat Akpınar Mahallesi Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Coşkun Öztürk, Akpınar İlköğretim Okulu'nda eğitim ve öğretim gören öğrencilere Trabzonspor forması hediye etti.

Trabzonspor'un alt yapısında daha önce görev yaparak önemli oyuncular kazandıran Sadi Tekelioğlu ve kaleci antrenörü Ahmet Başkır ile Akpınar İlköğretim Okulu'nu ziyaret eden Öztürk, burada öğrencilere forma dağıttı.

Okul Müdürü Ahmet Çiftçi, Okul Aile Birliği Başkanı Murat Davulcu ve öğretmenlerle birlikte yaklaşık 50 öğrenciye Trabzonspor forması veren Öztürk, "Trabzonspor bizim yaşam tarzımız. Geleceğimizin teminatı sevgili yavrularımıza Trabzonspor sevgisi aşılamak hepimizin görevidir. Böyle bir organizasyonla bizleri öğrencilerimizle buluşturan okul müdürümüz Ahmet Çiftçiye ve bizlerle olan Sadi Tekelioğlu hocamıza teşekkür ediyorum. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimizin yeni eğitim ve öğretim yılını kutluyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öztürk, bu organizasyona verdikleri desteklerden ötürü Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyelerine de teşekkür etti.