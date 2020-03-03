Trabzon'da öğrencilerin projeleri yarıştı - Son Dakika

Trabzon'da ortaokul ve lise öğrencileri arasında Teknoloji Ligi (Teknolig) 1. turu yarışmaları düzenlendi.

Şehit Samet Uslu İmam Hatip Lisesi Spor Salonunda düzenlenen turda, robot kategorisinde 173 takım, çevre ve enerji projeleri kategorisinde ise 16 takım yarıştı.

Öğrencilerin tasarladıkları projelerin sunumunda oldukça heyecanlı oldukları görüldü.

İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon Valiliği himayelerinde belediyelerin, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Drone-Mini İHA, Hızlı Çizgi İzleyen Robot, Mini Sumo, Teknoyıldızlar, Kodla-yarıştır, Üreten Yenilikçi Okullar, Ulusal Yapay Zeka Yarışması ve Ulusal Siber Güvenlik Yarışması (Bayrağı Yakala) gibi çeşitli branşlarda hazırlanan öğrencilerin kıyasıya mücadele ettiğini söyledi.

Aktaş, organizasyonla milli teknoloji hamlesi doğrultusunda yapılan çalışmaların desteklenmesi, küçük yaşlardan itibaren öğrencilerin teşvik edilmesini ve tüm okullarda yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini belirterek, yarışmaların önemine değindi.

Yarışmaların bugün ilk aşamasının yapıldığını ifade eden Aktaş, "İlk turda toplamda 189 takım farklı kategorilerde hazırladıkları projelerle sunumlarını ve robot yarışmalarını yaptılar. 2. ve 3. turun ardından jüriler tarafından finalist olmaya hak kazanan takımlar ise haziran ayında finalde yarışacak." dedi.