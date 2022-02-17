Üye Girişi
Trabzon'da öğrencinin öğretmeni darbettiği iddia edildi - Son Dakika

Trabzon'da öğrencinin öğretmeni darbettiği iddia edildi

17.02.2022 19:06
Trabzon'da öğrencinin öğretmeni darbettiği iddia edildi

Eğitim-Sen Trabzon Şubesi Yürütme Kurulu, Ortahisar ilçesindeki bir lisede görev yapan kadın müdür yardımcısı F.L'nin bir öğrenci tarafından darbedildiği iddiası üzerine olayı kınadı.

Eğitim-Sen Trabzon Şubesi Yürütme Kurulu, Ortahisar ilçesindeki bir lisede görev yapan kadın müdür yardımcısı F.L'nin bir öğrenci tarafından darbedildiği iddiası üzerine olayı kınadı.

Yürütme kurulu adına yazılı açıklama yapan Engin Nur, şiddetin toplumsal yaşamın her alanında giderek artan ve ağırlaşan bir soruna dönüştüğünü belirtti.

Trabzon'da bugün bir öğretmenin, öğrencisi tarafından darbedildiğini ifade eden Nur, şöyle devam etti:

"Bugün Trabzon Ortahisar ilçemizde 80. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesinde görev yapan kadın müdür yardımcısı meslektaşımızın bir öğrenci tarafından darbedildiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Öğrenci ya da veli tarafından sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalan öğretmenlerimizin yaşadığı bu kötü ve üzücü olaylar artık sıradan görülmeye ve üçüncü sayfa haberleri arasında nitelendirilmeye başlanmıştır. Öğretmenlerimizin itibarına, sağlığına ve hatta canına kasteden bu şiddet vakaları eğitim camiamızın en hayati problemlerinden biri haline gelmiştir."

Nur, Eğitim Sen Trabzon Şube Yürütme Kurulu olarak, öğretmen F.L'ye geçmiş olsun temennisinde bulunarak, "Yetkilileri bu şiddet iklimini değiştirmek için ivedi adımlar atmaya, halkımızı da okullara ve öğretmenlerine sahip çıkmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500

Yürütme Kurulu, Eğitim Sen, Ortahisar, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da öğrencinin öğretmeni darbettiği iddia edildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:55 Öğretmenine tokat atan lise öğrencisinin okulla ilişiği kesildi! Telefon bağımlılığı konusunda uyarı almış
18:43 Ünlü futbolcunun hareketleri tepki çekti! Kulübün kadın çalışanını canlı yayında resmen taciz etti
18:14 HDP'li Semra Güzel'le ilgili yeni gelişme! Dokunulmazlığın kaldırılması kararı Meclis'ten çıkacak
18:11 Muslera ne zaman formasına kavuşacak! İşte tecrübeli kalecinin sahalara döneceği tarih
17:44 Yeni sportif direktörü tanıtan Galatasaray'ın kullandığı kelimeler olay oldu!
17:35 Cinsel ilişki için kocasına arkadaşını ayarlayan kadının hemcinslerine eleştirisine tepki yağıyor
17:33 Son Dakika: ABD Büyükelçi Yardımcısı Rusya'dan kovuldu! Karşı bir adım ABD'den de bekleniyor
17:29 Erdoğan'ın fatura çağrısına Ekrem İmamoğlu'ndan cevap: Hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin
17:20 Belediye Başkanı bile duruma anlam veremedi: Balıkesir'de 9 liraya satılırken, İstanbul'da 38 liraya yükseliyor
17:07 Son Dakika: Galatasaray'da yeni sportif direktörü heyecanı! İtalya futbol adamı Pasquale Sensibile resmen imzayı attı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 19:12:38. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzon'da öğrencinin öğretmeni darbettiği iddia edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement