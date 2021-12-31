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Trabzon'da okul önünde dolaşan pitbull cinsi köpek hayvan barınağına götürüldü - Son Dakika

Trabzon'da okul önünde dolaşan pitbull cinsi köpek hayvan barınağına götürüldü

31.12.2021 11:38
Trabzon'da okul önünde dolaşan pitbull cinsi köpek hayvan barınağına götürüldü

Trabzon'un Of ilçesindeki bir ilkokul önünde yakalanan pitbull cinsi köpek, belediyenin hayvan barınağına götürüldü.

Trabzon'un Of ilçesindeki bir ilkokul önünde yakalanan pitbull cinsi köpek, belediyenin hayvan barınağına götürüldü.

İlçeye bağlı Pınaraltı Mahallesi'ndeki Pınaraltı İlkokulu çevresinde başıboş gezen köpeği fark eden okul müdür yardımcısı Zafer Demir, durumu Of Belediyesi'ne bildirdi.

Okula gelen Of Belediyesi Sokak Hayvanları ekipleri, pitbull cinsi köpeği kontrollü şekilde yakalayarak araca bindirdi. Belediyenin hayvan barınağına götürülen köpeğin sağlık kontrolünden geçirileceği öğrenildi.

Pınaraltı İlkokulu Müdür Yardımcısı Zafer Demir, AA muhabirine, köpeğin bir süredir okul çevresinde dolaştığını, öğrencilerin tedirgin olması üzerine yetkililerle iletişime geçtiklerini söyledi.

Ekiplerin hızlı bir şekilde okula geldiklerini anlatan Demir, "Köpeği daha önce okul önünde gördük. Sahipli olabileceğini düşündük ve bir süre gözlemledik. Ancak bugün de gelince sahipli olmadığını ve tehlike oluşturabileceğini düşünerek belediyeyi aradım. İlçe merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafemiz olmasına karşın hemen geldiler ve köpeği barınağa götürdüler. Gündemde olan bir konu ve tehlike oluşturabileceğini düşünerek hareket ettik." diye konuştu.

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Zafer Demir, Hisarcık, Trabzon, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da okul önünde dolaşan pitbull cinsi köpek hayvan barınağına götürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da okul önünde dolaşan pitbull cinsi köpek hayvan barınağına götürüldü - Son Dakika
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