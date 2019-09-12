Trabzon'da okul servisleri denetlendi
1 saat önce
Trabzon'da 245 okul servisi denetlendi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:24 Kaynak: AA
Trabzon'da 245 okul servisi denetlendi.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik denetleme büro amirlikleri ekiplerince, "Okul Servis Araçları Denetim Uygulaması" kapsamında denetim ve kontrol yapıldı.
Ekipler, denetledikleri 245 servis aracından 3'ünün sürücüsüne 555 lira cezai işlem uyguladı.
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