Son Dakika Haberleri: Trabzon'da okul servisleri denetlendi
Son Dakika Güncel Haber

Trabzon'da okul servisleri denetlendi

1 saat önce

Trabzon'da 245 okul servisi denetlendi.

Trabzon'da okul servisleri denetlendi, System.String[]

Trabzon'da 245 okul servisi denetlendi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik denetleme büro amirlikleri ekiplerince, "Okul Servis Araçları Denetim Uygulaması" kapsamında denetim ve kontrol yapıldı.

Ekipler, denetledikleri 245 servis aracından 3'ünün sürücüsüne 555 lira cezai işlem uyguladı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğretmen okulun açılış gününe alkollü geldi, açığa alındı
100 binden fazla aileye 1 milyar lira eğitim desteği verilecek Çocuğunun sınıfı değişmedi diye okul bastı, müdürün kapısını kırdı! Kamera kayıttaydı Dışişleri Bakanlığı'nda 24 büyükelçinin ataması yapıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 17:13:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'da okul servisleri denetlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]