Trabzon'da okul yönetiminden öğrencilere kar sürprizi - Son Dakika
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Trabzon'da okul yönetiminden öğrencilere kar sürprizi

7 saat önce

Trabzon'da yarı yıl tatili nedeniyle karnelerini alan öğrenciler, okul bahçesine kamyonla getirilen kar ile eğlenceli anlar yaşadı.

Trabzon'da okul yönetiminden öğrencilere kar sürprizi, System.String[]

Trabzon'da yarı yıl tatili nedeniyle karnelerini alan öğrenciler, okul bahçesine kamyonla getirilen kar ile eğlenceli anlar yaşadı.

Ortahisar ilçesindeki Prof. Dr. İhsan Koz İlköğretim Okulu yöneticileri, öğrencilere yarı yıl tatili öncesinde farklı bir sürpriz yapma kararı aldı.

Kent merkezinde uzun zamandır kar yağışının olmaması nedeniyle öğrencileri kar ile buluşturmayı düşünen okul yönetimi, Karayolları Bölge Müdürlüğü ile iletişime geçerek yol açma çalışmaları sırasında biriken karlardan bir kısmının okula getirilmesini istedi. Talebe olumlu yanıt verilmesinin ardından bir kamyonun kasasına yüklenen kar, öğrencilerin sınıfta olduğu sırada okul bahçesine getirildi.

Sınıflarında karnelerini almalarının ardından dışarı çıktıkları sırada kamyon kasasından bahçeye bırakılan karı gören öğrenciler doyasıya oyun oynadı.

Velilerden Fulya Batmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıldır şehir merkezinde kar yağışının olmaması nedeniyle yapılan bu davranışın öğrencileri çok mutlu ettiğini söyledi.

Durumdan kendilerinin de haberinin olmadığını ve şaşırdıklarını anlatan Batmaz, "Çocuğum 4. sınıf öğrencisi. Bu sürpriz hem çocuklara hem de bize oldu. Böyle bir şey yapılacağından bizim de haberimiz yoktu. Okulun bahçesinde kamyonla birlikte karın indirilişini görünce hepimiz şok olduk. Trabzon'da şehir merkezinde yaklaşık 2-3 yıldır ben kar yağdığını görmüyorum. Bu nedenle çocuklar da ilk defa birbirleriyle kar oynama fırsatı buldu. Gerçekten onlar için çok güzel bir hediye oldu, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Ortahisar, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:44 Kaynak: AA
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