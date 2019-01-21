Trabzon'da Okulların Bakımı Yükümlülerden

Trabzon'da yarıyıl tatilinde 11 okulun boya, tadilat, temizlik gibi işleri, denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler tarafından gerçekleştirilecek.

Trabzon'da yarıyıl tatilinde 11 okulun boya, tadilat, temizlik gibi işleri, denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler tarafından gerçekleştirilecek.



Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel ile İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, beraberindekilerle, Ortahisar ilçesindeki Erdoğdu İlkokulunda bakım işleri kapsamında çalışan yükümlüleri ziyaret etti.



Tuncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adalet ile Milli Eğitim bakanlıklarınca hazırlanan proje kapsamında, denetimli serbestlik uygulamasından yararlananları, onlara bazı sorumluluklar yükleyerek topluma yeniden kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.



Denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında Trabzon'da son 6 ayda 20 okulda tamirat ve tadilat çalışmasının tamamlandığını belirten Tuncel, "Yarıyıl tatilinde 11 okulumuzda daha çalışma yapılması planlanlanıyor. Halihazırda 149 yükümlü, kamu hizmeti cezası kapsamında çalışma gerçekleştiriyor." dedi.



Yükümlülerden Muhammet Sali, ağaç dikimi ve çevre düzenlemesi yaptığını belirterek, "Cezam bittikten sonra normal iş hayatıma devam edeceğim. Bize bu imkanı sağlayan devlet büyüklerimize teşekkür ederim." diye konuştu.



Yükümlüler, yarıyıl tatilinde okullarda temizlik, bakım, boya, badana ve ağaçlandırma çalışması yapacak.

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