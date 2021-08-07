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Trabzon'da olimpiyat madalyası sevinci - Son Dakika

Trabzon'da olimpiyat madalyası sevinci

07.08.2021 11:58
Trabzon'da olimpiyat madalyası sevinci, System.String[]

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanan Trabzonsporlu milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin başarısı, memleketi Trabzon'da büyük sevinç yaşattı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanan Trabzonsporlu milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin başarısı, memleketi Trabzon'da büyük sevinç yaşattı.

Olimpiyat Oyunları'nda ilk kez ringe çıkan Trabzonsporlu boksör Busenaz Sürmeneli, finale kadar tüm rakiplerini 5-0 mağlup etti. İlk turu bay geçen Sürmeneli; 2'nci turda Polonyalı Karolina Koszewska, çeyrek finalde Ukraynalı Anna Lysenko, yarı finalde ise Hintli Lovlina Borgohain'i  5-0 yenerek finale yükseldi. Sürmeneli, finale kadar rakipleri karşısında hiç raunt kaybetmedi. Finalde Çin Halk Cumhuriyeti'nden Hong Gu'yu karşısında ilk raundu kaybeden Busenaz Sürmeneli, ikinci rauntta beraberliği yakaladı. Final raundunda da üstünlük kurmayı başaran Busenaz, rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ve sporcular, tarihi müsabakayı Trabzon'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) heyecanla birlikte izledi. Busenaz'ın olimpiyat şampiyonu olduğunun açıklanmasının ardından salonda büyük bir heyecan ve mutluluk yaşandı. Busenaz'ın bu başarısı tüm Türkiye'nin yanı sıra memleketi Trabzon'da da büyük sevinç yarattı.BİRDAL ÖZTÜRK: BÜYÜK GURUR YAŞIYORUZTrabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, "Busenaz Sürmeneli bizim gururumuz. Trabzon şehrinin yetiştirmiş olduğu en önemli sporculardan bir tanesi olarak tarihe geçti. Ülkemize böyle bir gurur yaşattığı, Trabzon şehrine, olimpiyat şehrine, spor şehrine ilk kez bir olimpiyat madalyası kazandırdığı için Busenaz Sürmeneli'ye teşekkür ediyorum. Onu yetiştiren ve buralara gelmesinde ön ayak olan Cahit Süme hocamıza da teşekkür ediyorum. Trabzon bir spor şehri; altın madalya geldiği için şehir de bununla gurur yaşıyor. Busenaz Sürmeneli'nin kulübü Trabzonspor'a da teşekkür ediyorum. Kulübümüzün de çok büyük emekleri var. 13 yıllık süreç içerisinde çok mücadeleler oldu. Busenaz zaten bunları dile getiriyor. Antrenmanları, hayali ve bu hayali gerçekleştirmek için sarf ettiği eforu olsun. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şehir olarak ve ülke olarak İstiklal Marşımızın okunduğu için son derece gururluyuz. Ülkemize, şehrimize, bütün spor camiasına ve halkımıza armağan olsun" dedi.SILA SÜRMENELİ: SANKİ BEN ORADAYMIŞIM GİBİ HİSSETTİMBusenaz Sürmeneli'nin Trabzon Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nden birlikte antrenman yaptığı akrabası Sıla Sürmeneli ise çok gururlandığını söyleyerek, "Sanki ben oradaymışım gibi hissettim. Çok gururluyum. Buse ablamı da Cahit hocamı da böyle bir gurur yaşattıkları için tebrik ediyorum. Bize bir kapı açtılar. Biz de inşallah 2024 ve 2028'de devam edeceğiz. Aşırı mutluyum. İnşallah başarıların devamı gelir. Trabzon'a böyle bir madalya getirdiği için çok mutluyum" diye konuştu.Öte yandan Trabzonspor'un resmi sitesinden yapılan açıklamada, Busenaz Sürmeneli'nin Türkiye olimpiyat tarihide ilk şampiyon boksörü olduğuna yer verilerek şöyle denildi: "Boksörümüz Busenaz Sürmeneli, madalyasını düzenlenen törenle aldı. Kokugikan Arena'daki törende Busenaz, İstiklal Marşını söylerken göz yaşlarına hakim olamadı. 13 yıllık emeğin karşılığını aldığını belirten Busenaz, "Ağlamak istemiyordum ama marşımızı dinlerken kendimi tutamadım. İnanılmaz mutluyum. Çocukluk hayalim gerçek oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile maç sonrası görüştüm. Kendisine 2013 yılında verdiğim sözü bugün yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, kulübüm Trabzonspor'a ve değerli hocam Cahit Süme'ye, bugüne kadar birlikte çalıştığım ekibime teşekkür ediyorum. Ayrıca bir yıl önce vefat eden dedeme verdiğim madalya sözünü de tutmanın gururu içindeyim. İnşallah bir iki olimpiyat daha görüp adımı altın harflerle tarihe yazdırmak istiyorum. Ülkeme daha da çok madalya getirmek arzu ediyorum" dedi. Ülkemizde yaşanan olaylara da değinen Busenaz, "Daha önce ülkemizde orman yangını çıkaranlara tepkimiz olmuştu. Bu duruma çok üzüldüm. O bölgelerde insanlarımızın canı yandı. Onların acısını biz de buradan hissettik. Bu madalya ile onları biraz olsun mutlu edebildiysem ne mutlu bana. Sevgi ve saygılarımı iletiyorum" yorumunu yaptı.Tarihi bir başarıya imza atan sporcumuz Busenaz'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz."BUSENAZ SÜRMENELİ

Busenaz Sürmeneli 25 Haziran 1998'de doğdu. Dünya şampiyonu Türk boksördür. Trabzonlu olan milli boksör, aynı zamanda Trabzonspor Kulübü sporcusu. Rusya, Ulan-Ude'de gerçekleşen 2019 AIBA Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanıp, 2020 Yaz Olimpiyatları'nda valter siklette de altın madalyanın sahibi oldu. Bu madalya ile Türkiye Olimpiyat Oyunları tarihinde ilk kez boksta altın madalya kazandı.

- Trabzon
Trabzon'da olimpiyat madalyası sevinci
Trabzon'da olimpiyat madalyası sevinci
Trabzon'da olimpiyat madalyası sevinci
Trabzon'da olimpiyat madalyası sevinci
Trabzon'da olimpiyat madalyası sevinci
Trabzon'da olimpiyat madalyası sevinci
Trabzon'da olimpiyat madalyası sevinci
Trabzon'da olimpiyat madalyası sevinci
Trabzon'da olimpiyat madalyası sevinci

Busenaz Sürmeneli, Altın Madalya, Olimpiyat, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzon'da olimpiyat madalyası sevinci - Son Dakika Spor


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