Trabzon\'da ölü bulunan kişi, 13 yıl önceki cinayetin zanlısı çıktı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan kişinin, Samsun'un Bafra ilçesinde 13 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı olduğu ortaya çıktı.

İlçeye bağlı Esentepe Mahallesi'ndeki bir apartmanda yalnız yaşayan Şaban Asan'ı (60), görmeyen komşuları dairesinden kötü koku gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kapıyı çilingir yardımı ile açarak içeri giren ekipler, Asan'nın cesediyle karşılaştı.

Otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cesedin, Samsun'un Bafra ilçesinde 13 yıl önce arazi meselesinden çıkan kavgada 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı olayın şüphelisi Şaban Asan'a ait olduğu belirlendi.

Samsun'da 13 yıl önce işlenen cinayetin ardından firari olarak aranan Şaban Asan'ın, Trabzon'da E.A.B. adına düzenlenmiş sahte kimlikle saklandığı ortaya çıktı.

Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Karpuzlu Köyü'nde 21 Ağustos 2010'da, Şaban Asan ile M.T. ve H.A. arasında arazi meselesinden çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Asan'ın şahısların üzerine pompalı av tüfeğiyle ateş açması sonucu M.T. hayatını kaybetmiş, H.A. ise yaralanmıştı.