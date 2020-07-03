Trabzon'da oluşturulacak bal ormanı "şifa kaynağı" kestane balı üretimini artıracak - Son Dakika

Trabzon'da oluşturulacak bal ormanı "şifa kaynağı" kestane balı üretimini artıracak

Trabzon'un Araklı ilçesinde uygulanacak "Bal Ormanı" projesiyle "şifa kaynağı" olarak bilen ve yüksek rağbet gören kestane balı üretimi artırılacak.

Trabzon'un Araklı ilçesinde uygulanacak "Bal Ormanı" projesiyle "şifa kaynağı" olarak bilen ve yüksek rağbet gören kestane balı üretimi artırılacak.

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Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle Orman Genel Müdürlüğü tarafından Araklı ilçesinde 100 dönüm arazide bal ormanı oluşturulacak.

Araklı Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Araklı'da üretilen kestane balının en önemli özelliğinin yüksek prolin değeri taşıması olduğunu söyledi.

Dünyada çiçek balı prolin ortalamasının yaklaşık 600 civarında olduğuna işaret eden Çetin, "Buna baldaki şifa oranı da diyebiliriz. Kestane balında bu oran biraz daha yüksek, 1300 civarı. Araklı'da üretilen kestane balının prolin değeri ise 1800 civarı. Bu da çok ciddi bir oran." dedi.

Çetin, kestane balının ciddi fiyatlara satıldığını ve üreticilerin elinde, bal sağımından 1-2 hafta sonra kestane balı kalmadığını ifade ederek, "Bunun nedeni de bu balın şifa özelliğini bilen vatandaşlarımız çok ciddi talepte bulunuyor. Biz bu talebi karşılayabilmek için şimdi daha büyük bir proje yapıyoruz." diye konuştu.

"Araklı balı şifadır"

"Bal Ormanı" projesinde üreticilere geniş alanlar açacaklarını bildiren Çetin, şöyle devam etti:

"Böylelikle ilçemizde arıcılık yapan insan sayısı da artacak ve bala olan talebi daha karşılanabilir hale getireceğiz inşallah. Buradan Türkiye'deki tüm vatandaşlarımıza da Araklı balımız şifadır diyoruz. Belki fiyatı pahalı olabilir ama o da şifa özelliğinden, talebin çok fazla olmasından."

Bal Ormanı projesinin onaylandığını, arazide arıcıların konaklayacakları tesislerin inşaatına yakında başlayacaklarını belirten Çetin, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde önce kurslar açıp daha sonra çiftçilere arı vererek üretimi daha da artırmayı düşündüklerini söyledi.

"Arıcılarımıza kışlayabilecekleri alanlar yapacağız"

Çetin, projenin uygulanacağı alanın önce ağaçlandırılacağına değinerek, "100 dönümlük arazide kuracağımız proje kapsamında arıcılarımıza kışlayabilecekleri alanlar yapacağız. Kışın kovanlarını Mersin'e götürüyorlardı, artık götürmeyecek, burada kışlatacaklar. Yeni ağaçlar dikerek çiçek oranını da artıracağız. Araziye kestane ve orman gülü dikeceğiz." dedi.

Projede arıcılarla hareket edeceklerinin altını çizen Çetin, şunları kaydetti:

"Bu işi bilen profesyonellerle hareket edeceğiz ki işimiz verimli olsun. Amacımız ilçemize hizmet. Burası çok müthiş potansiyeli olan bir ilçe. Çalışılınca, kafa yorulunca çok güzel şeyler ortaya çıkıyor. Bir yıldır çok uğraştığımız bir projeydi, sağ olsunlar, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımıza ve Orman Genel Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Projemize onay verdiler. Bölgemizde bir bal ormanı oluşuyor. Bu, ilçemiz için çok önemli. Bir yıllık emeğin karşılığı oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Orman Genel Müdürlüğü, Trabzon, Araklı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 11:33 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Trabzon'da oluşturulacak bal ormanı 'şifa kaynağı' kestane balı üretimini artıracak - Son Dakika Ekonomi

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