Trabzon'da Orman Yangını
1 saat önce
Trabzon'un Çaykara ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Trabzon
'un Çaykara
ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Trabzon'un Çaykara ilçesi Işıklı Mahallesi
'nde ormanlık alanda çıkan yangın aşırı rüzgarın etkisiyle yaklaşık 10 dönüm alana yayıldı. Yangının evlerin bulunduğu bölgeye sıçrama tehlikesi bulunduğu öğrenilirken, yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:11 Kaynak: İHA
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