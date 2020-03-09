Trabzon'da orman yangını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da orman yangını - Son Dakika

Trabzon'da orman yangını

6 saat önce

Trabzon'un Araklı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Trabzon'da orman yangını, System.String[]

Trabzon'un Araklı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Araklı ilçesi Kaymaklı Mahallesi'nde akşam saatlerinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Şiddetini artıran yangına bölgeye sevk edilen ekipler müdahale ederken, herhangi can kaybı olmadığı öğrenildi. - TRABZON

Trabzon, Araklı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 08:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Gelinle kaynananın kavgası iki aileyi karşıya getirdi, 2 kişi yaralandı
3 yaşındaki çocuğu, evinin önünde oynarken kaçırdılar İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada! Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 03:13:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon'da orman yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]