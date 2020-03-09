Trabzon'da orman yangını - Son Dakika

Trabzon'da orman yangını
6 saat önce
Trabzon'un Araklı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:05 Kaynak: İHA
Trabzon'un Araklı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Araklı ilçesi Kaymaklı Mahallesi'nde akşam saatlerinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Şiddetini artıran yangına bölgeye sevk edilen ekipler müdahale ederken, herhangi can kaybı olmadığı öğrenildi.
(İHA)
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