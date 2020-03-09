Trabzon'da orman yangını - Son Dakika
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Trabzon'da orman yangını

6 saat önce

Trabzon'un Araklı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

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Trabzon'un Araklı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Araklı ilçesi Kaymaklı Mahallesi'nde akşam saatlerinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Şiddetini artıran yangına bölgeye sevk edilen ekipler müdahale ederken, herhangi can kaybı olmadığı öğrenildi.

(İHA)

Trabzon, Araklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:05 Kaynak: İHA
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