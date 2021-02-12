Trabzon'da orman yangını, ekipler müdahale ediyor - Son Dakika
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Trabzon'da orman yangını, ekipler müdahale ediyor

12.02.2021 18:41
Trabzon'da orman yangını, ekipler müdahale ediyor

TRABZON'un Of ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

TRABZON'un Of ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, rüzgarında etkisiyle yayılan alevleri söndürmeye çalışıyor.

Of ilçesi Kıyıcık Mahallesinde saat 16: 00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.  Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın alanına sevk edilen itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Rüzgarında etkisiyle yayılan yangında ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

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İtfaiye, Yangın, Of, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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