Trabzon'da orman yangını sıçradı, 2 ev yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'da orman yangını sıçradı, 2 ev yandı - Son Dakika

Trabzon'da orman yangını sıçradı, 2 ev yandı

6 saat önce

TRABZON'un Çaykara ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine sıçradı.

Trabzon'da orman yangını sıçradı, 2 ev yandı, System.String[]

TRABZON'un Çaykara ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine sıçradı. Yangında, 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Çaykara ilçesindeki ünlü turizm merkezi Uzungöl'deki Ulucami Mahallesinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın yerleşim yerlerine sıçradı. İhbar üzerine Çaykara ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ile Orman Müdürlüğü'ne ait arazözler yangına müdahale etti. Yangında, alevlerin sardığı Abdurrahman ve İlyas Bahadır'a ait 2 ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Uzungöl, Çaykara, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:00 Kaynak: DHA
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