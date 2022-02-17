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Trabzon'da ormanda odun toplayan kişi uçurumdan düşerek öldü - Son Dakika

Trabzon'da ormanda odun toplayan kişi uçurumdan düşerek öldü

17.02.2022 18:32
Trabzon'da ormanda odun toplayan kişi uçurumdan düşerek öldü

Trabzon'un Çaykara ilçesinde ormana giden bir kişi, uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde ormana giden bir kişi, uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Ataköy Mahallesi'nde odun toplamak için ormana giden Niyazi Dursun'dan (66), uzun süre haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Kısa sürede olay yerine giden AKUT Trabzon ve AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, Dursun'u bulmak için bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Vatandaşlar tarafından Dursun'un aracı, eşyaları ve ağaç kesme motoru yol kenarında bulundu.

Eşyaların bulunduğu yerde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, uçurumda Dursun'un cansız bedenine ulaştı.

Uçuruma ip yardımıyla inen ekipler, Dursun'un cansız bedenini bulunduğu alandan alarak, 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

Öte yandan, Dursun'u aramak için ormanlık alana giden ve kendilerinden haber alınamayan 2 kişi de ekipler tarafından kurtarıldı.

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Arama Kurtarma, Trabzon, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da ormanda odun toplayan kişi uçurumdan düşerek öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da ormanda odun toplayan kişi uçurumdan düşerek öldü - Son Dakika
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