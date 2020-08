Trabzon'da 'örnek bahçede' fındık hasadı - Son Dakika

TRABZON'da uygulanan 'Fındıkta Verim ve Kaliteyi Artırma' projesi kapsamında tek gövdeli ağaç sistemi ile oluşturulan 'örnek bahçede' fındık hasat etkinliği gerçekleştirildi. Kent protokolünün de katılımıyla bölgede fındık hasadına başlanırken, bahçelerine giren üreticiler, maske kuralına uymaya özen gösterdi.

Trabzon Ticaret Borsası tarafından uygulanan 'Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma' projesi kapsamında Yomra ilçesine bağlı İkisu Mahallesi'nde tek gövdeli ağaç sistemi ile oluşturulan 'örnek bahçede' fındık hasat etkinliği düzenlendi. Etkinliğine, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Salih Cora, Bahar Ayvazoğlu, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Ticaret Borsası Başkanı Eyüp Ergan ve üreticiler katıldı. Kent protokolünün katılımıyla bölgede fındık hasadına başlanırken, bahçelerine giren üreticiler, maske kuralına uymaya özen gösterdi.

'FINDIK STRATEJİK BİR TARIM ÜRÜNÜMÜZ'Etkinlikte konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, fındığın tamamen emeğin, alın terinin toprakla bütünleştiği çok önemli bir mahsulleri olduğunu belirterek, "Benim de hayatım fındık bahçelerinde geçti. Gelinen noktada fındık, ülkemizin en önemli stratejik ürünü olarak gördüğümüz, yüzde yüz yerli ve milli olan bir ürünümüz. Dünya fındık üretiminin yüzde 70-75'ine hakim bir ülkeyiz. Aynı zamanda ihracatı 2 milyar 200 milyon dolarları bulan bizim çok önemli yerli ve stratejik bir tarım ürünümüz. Fındık bizler için sadece bir üretim değil, Karadeniz Bölgesi 'nin adeta bir kültürü olmuş, yaşam alanı olmuş, hepimizin şarkılarda, türkülerde, sosyal hayatında, her şeyinde yaşadığı, bir yaşam alanı olarak da diyebileceğimiz alanımızı kapsayan bir ürün. Bu yıl da Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı fiyat tatmin edici. Güzel bir fiyatla bölgemizdeki üreticilerimizi ziyadesiyle sevindirdi. Kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Trabzon'da şu an fındık, 60 bin dekarın üzerinde, 61 binin üzerinde çiftçimizin temel geçim kaynağıdır" dedi.REKOLTE BEKLENTİSİ 40 BİN TON ÜSTÜ40 bin ton üzerinde rekolte beklentileri olduğunu kaydeden Vali Ustaoğlu, "Bu yıl 40 bin tonun üzerinde bir rekolte beklentimiz var. Ama bunun dışında da Türkiye fındık ihracatının yüzde 50'sinin üzerinde de Trabzon ihracatta rekor kırıyor. Bu demektir ki bölgenin tüm fındık üretiminin dışarıya gönderildiği ve ihracatının yapıldığı ana merkez de Trabzon. Bu anlamda da bölgemizde Trabzon ili olarak çok önemli bir fonksiyon üstlenmiş durumdayız. Bu fındık bahçemizde bizim ilimizde son 20 yıldır arkadaşlarımızın başlattığı tarımda, fındıkta üretim ve kaliteyi artırma adına pilot uygulama olarak bu bahçe de bizim örnek bahçelerimizden biri. Temel problemimiz, fındık bahçelerimiz var ama istenen düzeyde verim ve kalitede fındığımız yok. Bu anlamda başta Ticaret borsamız, tarım müdürlüğümüz ve diğer paydaşlarımızla birlikte fındıkta üretim ve kaliteyi artırma adına da son yıllarda güzel örnek bahçe uygulamalarıyla yaptığımız çalışmayla inşallah şu an dekarda 80 ile 100 kilo olan fındıktaki üretimin bunun 250-300 kiloya çıkması noktasında hedeflerimiz var. İnşallah yapılacak bu çalışmalarla arzu ediyoruz ki bu hedefimize ulaşacağız. Emeğini, alın terini toprakla bütünleştirip, tüm geçimini buna bağlayan üreticilerimize Allah kolaylık versin, kazançları bol olsun" diye konuştu.

Etkinlik protokolün fındık toplamasıyla son buldu.