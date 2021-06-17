Trabzon'da 'Ortahisar İttifakı' - Son Dakika

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar'da bulunan 12 siyasi partinin ilçe başkanlarını bir araya getirerek Trabzon'da bir ilke imza attı.

Siyasi Parti İlçe Başkanları İstişare Toplantısı'nda konuşan Başkan Genç, 2014 yılından 2021 yılına kadar geçen 7 yıllık süre içerisinde kente kazandırdığı projeler ve çalışmalar hakkında bilgi verdi, şehri beraber istişare ederek yönetilmesinin gerekli olduğunun altını çizdi.

"Bütünleşmiş bir kent"

Geniş bir katılımın olması ve tüm siyasi partilerin ilçe başkanlarının toplantıya iştirak etmesinin sevindirici olduğunu vurgulayan başkan Genç, "Bir arada böyle bir tablo oluşturmak bütünleşmiş bir kent olduğumuzu göstermektedir. Beraber oluşturacağımız projeler ve ortak fikirlerle Ortahisar'ı daha yaşanır hale getireceğiz. Belediye meclisimizde dört siyasi partinin grubu bulunmakta. Almış olduğumuz kararların yüzde 95'i oy birliğiyle onaylanıyor. Bu da ne kadar bütünleşmiş bir belediye olduğumuzu gösteriyor. Bugün burada yapmış olduğumuz istişare toplantısına tüm siyasi partilerimizin ilçe başkanlarının katılması da çok önemliydi. Bu şehirde hangi düşünce olursa olsun ne kadar çok ortak hareket ve ne kadar çok fikir birliği yaparsak vatandaşlarımıza o kadar çok iyi hizmet getirmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

"Fikirleriniz bizim için önemli"

"7 yıldır Trabzon'da siyaseti samimiyet üzerine kuran, onun üzerine fikir üreten bir anlayışı ortaya koymaya çalışıyoruz" diyen Genç "Siyaseti gerçek zeminde, halkımızı aldatmadan şeffaf olarak yapmaya çalıştık. Halkımızın nezdinde bize dair olumlu bir intiba var ise bu işe samimi baktığımızdan dolayıdır. Katılımcı belediyecilik anlayışı doğrultusunda bütün sivil toplum örgütlerimizle, muhtarlarımızla beraber oldum. Yani şehrin bütün sorunlarına vakıf oldum. Şimdi sizlerle birlikte burada olmak da beni mutlu ediyor. Sizlerle burada yapacağımız istişare ile birlikte bu şehre daha güzel katkıda bulunacağız. Sizlerin düşüncesi ve fikri bizim için çok önemli" şeklinde konuştu. - TRABZON