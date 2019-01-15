Trabzon'da Örtü Yangını

Trabzon'un Çaykara ilçesinde meydana gelen örtü yangını kontrol altına alındı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde meydana gelen örtü yangını kontrol altına alındı.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Işıklı Mahallesi'nde ilk belirlemelere göre yaklaşık 4 dönümlük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Çaykara Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.



Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yerleşim yerine uzak olan yangında, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.



Kontrol altına alınan yangında soğutma işlemleri ise devam ediyor.



Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının yerleşim yerine uzak bir alanda çıktığına dikkati çekerek, "Özel bir mülkiyet alanında meydana gelen yangın ekiplerimizin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Şu an ise yangını soğutma çalışmaları devam ediyor." dedi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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