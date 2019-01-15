Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Örtü Yangını

Trabzon'da Örtü Yangını

4 dakika önce

Trabzon'un Çaykara ilçesinde meydana gelen örtü yangını kontrol altına alındı.

Trabzon'da Örtü Yangını, System.String[]
Trabzon'un Çaykara ilçesinde meydana gelen örtü yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Işıklı Mahallesi'nde ilk belirlemelere göre yaklaşık 4 dönümlük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Çaykara Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yerleşim yerine uzak olan yangında, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Kontrol altına alınan yangında soğutma işlemleri ise devam ediyor.

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının yerleşim yerine uzak bir alanda çıktığına dikkati çekerek, "Özel bir mülkiyet alanında meydana gelen yangın ekiplerimizin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Şu an ise yangını soğutma çalışmaları devam ediyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:29 Kaynak: AA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ablasının Boğazını Kesip Evi Ateşe Veren Cani Kardeş, Yakayı Ele Verdi Muğla'da Motosiklet Sürücüsü, Sokak Ortasında Tuvalet İhtiyacını Giderdi

Bloomberg: Doğuş Holding Dev İşletmelerini Satmak İçin Katarlılarla Masaya Oturdu Erdoğan Müjdeyi Verdi, 19 İle Kenevir Piyangosu Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 22:33:21. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Örtü Yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]