Trabzon'da örtü yangınları - Arsin Belediye Başkanı Gürsoy - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'da örtü yangınları - Arsin Belediye Başkanı Gürsoy - Son Dakika

Trabzon'da örtü yangınları - Arsin Belediye Başkanı Gürsoy

6 saat önce

Trabzon'un 10 ilçesinde başlayan 22 örtü yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Trabzon'un 10 ilçesinde başlayan 22 örtü yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kent genelinde örtü yangınlarının yaşandığı ilçelerde ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Arsin ilçesi Güneyce Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan örtü yangını etkisini sürdürüyor.

Arsin Belediye Başkanı Sait Gürsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallede birden fazla alanda yangın çıktığını söyledi.

Gürsoy, yangının şiddetinin rüzgarın etkisiyle birlikte arttığını belirterek, "Kolluk kuvvetlerimiz ve ilgili birimlerimizle birlikte olay yerine anında hareket ettik. Bu kapsamda can ve mal kaybımızın olmaması bizim için sevindiricidir. Yaklaşık 5 evde tahliye çalışması gerçekleştirdik." dedi.

Mahallede 100 dekarlık alanın yandığını ifade eden Gürsoy, şunları kaydetti:

"Yangın rüzgarla birlikte yayıldı ve devam ediyor. Yangın üçüncü mahalleye de sıçramış durumda. Ekiplerimizle birlikte yangına noktasal müdahalelerde bulunuyoruz. Ama zorlu doğa şartları nedeniyle bölgede çalışmakta güçlük çekiyoruz. Tespitlerimize göre can ve mal kaybımız yok. Bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Trabzon Valiliğimiz tarafından kurulan kriz masası da şu anda aktif durumda. Biz de burada ekiplerimizle birlikte olay yerinde incelemelerde bulunuyoruz."

Güneyce Mahallesi'nde ikamet eden Arsin Belediye Encümeni Enver Dursun da yangının etkisini gösterdiği alanda ceviz, ıhlamur ve gürgen ağaçlarının bulunduğunu kaydetti.

Trabzon'da örtü yangınları - Arsin Belediye Başkanı Gürsoy

Trabzon, Güneyce, Arsin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trabzon'da 22 ayrı noktada yangın çıktı! Valilik'ten son dakika açıklaması geldi
Trabzon'da 26 noktada orman yangını çıktı! Valilik kriz masası kurdu Kadıköy'de alevler geceyi aydınlattı TBMM'de kabul edilen 4 kanun Resmi Gazete'de yayımlandı! Kumar oynayanlara verilen ceza yükseltildi

Son Dakika Haberleri
09:00 Kadıköy'de alevler geceyi aydınlattı - Son Dakika
09:00 Kavgayı ayıran bekçiyi silahla yaralayıp kaçtılar - Son Dakika
09:00 Yurtta hava durumu - Son Dakika
09:00 Çankırı'da kaza: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
09:00 Van'da terör örgütü propagandasına adli işlem - Son Dakika
08:21 TBMM'de kabul edilen 4 kanun Resmi Gazete'de yayımlandı! Kumar oynayanlara verilen ceza yükseltildi - Son Dakika
07:37 Trabzon'da 26 noktada orman yangını çıktı! Valilik kriz masası kurdu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 09:05:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon'da örtü yangınları - Arsin Belediye Başkanı Gürsoy - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]