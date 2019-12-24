Trabzon'da örtü yangınları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da örtü yangınları sürüyor - Son Dakika

Trabzon'da örtü yangınları sürüyor

6 saat önce

Trabzon'da dün akşam saatlerinde 11 ayrı ilçede 37 ayrı noktada çıkan orman yangınlarının 15'i kontrol altına alınırken, özellikle Arsin ve Akçaabat ilçesinin yüksek kesimlerindeki örtü yangınlarının sürdüğü bildirildi.

Trabzon'da örtü yangınları sürüyor, System.String[]

Trabzon'da dün akşam saatlerinde 11 ayrı ilçede 37 ayrı noktada çıkan orman yangınlarının 15'i kontrol altına alınırken, özellikle Arsin ve Akçaabat ilçesinin yüksek kesimlerindeki örtü yangınlarının sürdüğü bildirildi.


Trabzon'un Akçaabat, Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Ortahisar, Sürmene ve Vakfıkebir ilçelerinde dün akşam saatlerinde farklı noktalarda örtü yangınları çıktı. 37 farklı noktada çıkan yangınlara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri müdahale etti. Jandarma ve yerel halkın da destek verdiği çalışmalar sonrası 22 noktada yangın kontrol altına alındı. Trabzon Valiliği'nde yangınlar nedeniyle kriz merkezi oluşturulurken, rüzgarın şiddeti ve hava sıcaklığı yangın söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Valilik, vatandaşların yangınlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarırken, yangınlara havadan müdahalenin de gündemde olduğu ve bu kapsamda bir çalışma yapılabileceği bildirildi. - TRABZON

Akçaabat, Trabzon, Arsin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 08:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kadıköy'de alevler geceyi aydınlattı
Karadeniz alev alev yanıyor! 4 ilde 26 farklı noktada orman yangını Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü: Karadeniz'de çıkan 58 farklı noktadaki yangınların 45'i kontrol altına alındı Ev sahibine kızan kiracı boşalttığı evi yaktı

Son Dakika Haberleri
15:06 Fransa, açık artırmada 24 milyon euroya satılan tablonun yurt dışına çıkışını engelledi - Son Dakika Haber
15:06 Arpaçay Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı - Son Dakika Haber
15:04 Jandarmadan tarihi eser operasyonu - Son Dakika Haber
15:03 Nevşehir'de itfaiye 2019 yılında 281 yangına müdahale etti - Son Dakika Haber
15:02 Peynir bidonundan uyuşturucu çıktı - Son Dakika Haber
15:00 Devlet başkanlığı sarayının tuvaletinde düşen Brezilya lideri hastanelik oldu - Son Dakika Haber
14:50 Ev sahibine kızan kiracı boşalttığı evi yaktı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 15:14:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon'da örtü yangınları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]