Trabzon'da Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 720. Yıldönümü Etkinlikleri
2 saat önce
Osmanlı Devletinin kuruluşunun 720. yıldönümü nedeniyle Trabzon'da etkinlik düzenlendi.
Osmanlı Devletinin kuruluşunun 720. yıldönümü nedeniyle Trabzon'da etkinlik düzenlendi.
Osmanlı Devletinin kuruluşunun 720. yıldönümü Trabzon'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesinin 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Meydanında gerçekleştirdiği etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımının konseri ile başlayan etkinlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara pilav-kavurma ve ayran ikramı yapıldı.
Etkinlikte bir konuşma yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Osmanlı Devletinin Türk-İslam tarihindeki önemine dikkat çekerek, "720 yıl önce kurulan Osmanlı Devleti adalet, insan sevgisi ve muhteşem medeniyetiyle dünyaya hükmetmiştir" dedi.
Trabzon'un Osmanlı Devleti tarafından İslam diyarı haline getirildiğini dile getiren Gümrükçüoğlu, "Böylesi bir medeniyetin içerisinde şehzadeler ve padişahlar şehri olarak tanınan Trabzon'u, Fatih Sultan Mehmet 1461 yılında fethederek İslam diyarı haline getirmiştir. O'nun torunu olan Yavuz Sultan Selim bu toprakların 22 yıl valiliğini yapmıştır. Kanuni Sultan Süleyman Han burada doğup 14 yaşına kadar bu memleketten aldığı ilhamla birlikte Osmanlı Devletini dünyanın en büyük imparatorluğu haline getirmiştir" ifadelerini kullandı. - TRABZON
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:21 Kaynak: İHA
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